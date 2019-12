"L'ultima apra la porta" uno spettacolo sulle donne e per le donne a Cittàdellarte

Il salone di Cittàdellarte a Fondazione Pistoletto farà da scenografia allo spettacolo "L'ultima apra la porta" organizzato per domani, venerdì 13 dicembre alle 20,30, da CGIL Biella con lo SPI CGIL (sindacato pensionati) e il Coordinamento Donne provinciale.

Una rappresentazione teatrale sui temi, purtroppo sempre attuali, della violenza sulle donne e degli stereotipi di genere insiti in una certa fattispecie di cultura. La sceneggiatura interpreta fatti di cronaca come la storia di Paola Clemente, bracciante pugliese morta sul lavoro.

Usare il Teatro per fare “cultura” sulla condizione delle donne nel Paese, sia un modo alternativo e al contempo incisivo per focalizzare l'attenzione su questo grande e importante tema. La serata servirà anche da sostegno per la“ Casa Rifugio”, un luogo protetto e segreto dove le donne vittime di violenza e i loro bambini trovano protezione ed accoglienza.

La "Casa Rifugio" è gestita e coordinata dall'Associazione "Underground" partner dell'iniziativa che a fine spettacolo offrirà ai presenti una fetta di panettone e raccoglierà le eventuali offerte.