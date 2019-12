I “tangueros” biellesi di Kìneos Danza si uniranno ai novaresi

Questo sabato, 14 dicembre, Kìneos Danza sarà in trasferta a Novara: la “Milonga Ferrucci 27” infatti, è stata organizzata dall’associazione presso lo "Studio Danza Novara".

La serata avrà inizio alle 20,30 con lo “Stage di VALS”, tenuto dai maestri Stefano Aggio e Orsola Iuliano. Continuerà alle 21,30 con la vera e propria pratica del Tango argentino, ossia la “Milonga Ferrucci 27”, musicalizzata da Piero Zilli. Per informazioni è possibile contattare il 328 7247652 (anche via sms o WhatsApp).

Per questa occasione, non sarà presente il servizio di prenotazione tavoli. L’evento è riservato ai tesserati ACSI.

La location scelta da Kìneos, per l'occasione, è lo Studio Danza Novara (sito in viale Ferrucci 27) proprio il locale in cui Stefano tiene i corsi di tango nel novarese - tutti i mercoledì - dotato di un salone di 180 mq con pavimento in legno.Per chi fosse interessato a saperne di più su orari e sedi dei corsi, può visitare l’apposita sezione del sito: www.kineosdanza.it/orari-e-corsi/

Facebook: www.facebook.com/events/2471779126409414/Info: www.kineosdanza.it/contatti/.