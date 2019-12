Dopo "Galeotto fu il concerto" arriva "Caravanserraglio" a Cittàdellarte

Dopo il successo di "Galeotto fu il concerto" dell'anno scorso, torna una nuova occasione di incontro tra carcere e comunità.

Sabato 14 dicembre a Cittadellarte si svolgerà "Caravanserraglio", a cura delle associazioni che operano nella casa circondariale di Biella.

Programma:

ore 16 Caffè Letterario a cura di VociDiDonne e presentazione del libro "Donne dentro" di Monica Lanfranco.

ore 17 Workshop sulle iniziative culturali, artistiche, di salute e benessere realizzate in carcere.

ore 19,30 aperitivo (costo euro 15; prenotazioni a catering@raggioverde.com)

ore 20,30 Evento serale con la partecipazione di Mohamed Ba, la Band Galeotta, la scuola di danza Dance4 di Biella, le danzatrici del Centro Baobab di Ivrea.

Caravanserraglio

“Caravanserraglio” è l’esito della continuazione del percorso di avvicinamento tra il Carcere di Biella e la Comunità Biellese, tra “interno ed esterno”, svoltosi fin dal 2018. L’iniziativa, che sarà anticipata da un altro evento il venerdì precedente in carcere, fa parte del percorso sviluppato negli ultimi tre anni, durante i quali sono state realizzate diverse azioni che hanno dato ottimi risultati nell’aumento della consapevolezza che anche il Carcere fa parte della nostra Comunità.

I due momenti, interno ed esterno, saranno occasione di restituzione delle azioni progettuali messe in campo negli ultimi anni all’interno dell’istituto di pena, con grande soddisfazione da parte dell’amministrazione stessa e molto impegno dei partecipanti.

Come lo scorso anno, protagonisti delle due giornate saranno artisti e creativi ospiti del carcere e artisti e creativi del territorio biellese, per proseguire il dialogo tra interno ed esterno. L’idea nasce a seguito di una riflessione delle associazioni di volontariato operanti nella casa circondariale, riunite attorno al Tavolo Carcere, e della Garante dei diritti per le persone ristrette nella libertà del Comune di Biella, di concerto alla Direzione e all’Area Educativa del Carcere stesso.