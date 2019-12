Biella Cresce partecipa al convegno “Cambiare la scuola”, domani a Mosso

Sarà un momento di confronto tra scuola, impresa e politica il convegno “Cambiare la scuola nel mondo che cambia”, organizzato dall’Istituto comprensivo di Valle Mosso e Pettinengo. Venerdì 13 dicembre alle ore 16 nell’auditorium di Mosso si incontreranno aziende e istituzioni che stanno attivamente cercando di cambiare il mondo dell’istruzione. L’incontro sarà moderato dal professor Giuseppe Paschetto, Ambasciatore Varkey Foundation e finalista del Global Teacher Prize Award, che quest’anno per la prima volta ha deciso di divulgare le sue conoscenze nel corso “MathEmotion e ScienzAttiva” organizzato con Biella Cresce.

Per Biella Cresce sarà presente il cofondatore Rodolfo Cavaliere, che da due anni insieme Valeria Rosso e ai tutor dell’associazione sta diffondendo sul territorio le più avanzate conoscenze scientifiche sull’apprendimento delle quali hanno già beneficiato più di 3 mila bambini. Il suo intervento si intitolerà “Crescere insieme giocando”.

Saranno presenti al convegno anche la sottosegretaria all’Istruzione Lucia Azzolina con un intervento dal titolo “Governare il cambiamento partendo dalla scuola”; il direttore generale del Gruppo bonprix Italia Stephan Elsner (uno dei principali sponsor di Biella Cresce) con il discorso “Scuola e impresa: una bella impresa!”; l’insegnante Elena Salmistraro e il dirigente di Trivero Riccardo Ongaretto con “Cooperative learning e felicità scolastica”; l’insegnante Marcella D’Andrea insieme a Stefania Rotondo e Silvia Grasso di Mind. Ev.

I con “La mindfulness per il benessere a scuola: coltivare attenzione consapevole, gentilezza, interconnessione ed intelligenza emotiva”; le insegnanti Luisella Maron Pot e Anna Rita Sartoris con “Orari flessibili e efficacia didattica”; e infine le insegnanti Laura Marampon e Sara Govi con il docente universitario Ezio Del Gottardo per parlare di “Didattica per competenze”.