A Borriana si vivono le "Magie del Natale"

"Vivi le magie del Natale", in programma sabato 14 dicembre, è ormai un appuntamento classico del periodo prenatalizio borrianese, come conferma il sindaco Francesca Gurriero: "Questa sesta edizione è arricchita dal Bessa Christmas Night Trail, organizzato dalla società sportiva La Vetta di Mongrando. I più sportivi affronteranno un tracciato di 15 km nei sentieri del Parco, ma sono previsti altri due percorsi alternativi adatti agli appassionati di nordic walking e alle famiglie con bambini. Per gli affezionati dei mercatini, le bancarelle saranno presenti in piazza sin dal mattino. Non mancherà un allegro Babbo Natale ad intrattenere i bambini, e ci sarà la cassetta delle lettere di Babbo Natale per imbucare le letterine".

"Vivi le magie del Natale" inizierà alle 10, con il mercatino in Piazza Don Guido Gariazzo, dove esporranno artigiani, hobbisti, associazioni con prodotti tipici e idee regalo. Dalle 12 alle 14, ci sarà la possibilità di pranzare presso la sede degli Alpini, con prenotazione contattando Carlo (015446393) e Giancarlo (3386810490).

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, dolci, bevande calde ed animazione con Babbo Natale per i bimbi, e gli eventi sportivi. Alle 14, presso le scuole elementari, ritrovo ed iscirizioni del Bessa Christmas Night Trail, che partirà alle 16:30. In mezzo, alle 14:45, la Family Run su un percorso di 3 km, e, alle 15:30, la Camminata Ludico Motoria e Nordic Walking per 10,5 km.

Parte del ricavato di queste gare sarà devoluto alla Pro Loco di Ponderano, a favore del Progetto "Una goccia per un sorriso", rivolto alla Pediatria dell’Ospedale di Ponderano. "Sosteniamo questo progetto per il terzo anno consecutivo, - afferma Francesca Guerriero - perché crediamo fortemente che, come diceva Madre Teresa di Calcutta, "Quello che facciamo è meno di una goccia nell'oceano, ma senza quella goccia all'oceano mancherebbe qualcosa"".