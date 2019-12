Famiglie a Teatro, le costellazioni nel terzo appuntamento della rassegna

Appuntamento domenica 15 dicembre alle 16.30 al teatro di Opificiodellarte (Via De Agostini 7, Biella) per il terzo episodio della rassegna “Famiglie a teatro”, promossa e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e curata da Fondazione onlus Teatro ragazzi e giovani e Opificiodellarte in collaborazione con Regione Piemonte, Città di Biella, Il Contato del Canavese, Fondazione Piemonte dal vivo, Ministero per i beni e le attività culturali. Uno spettacolo dedicato alla scoperta dell’Universo. Un viaggio fantasioso e giocoso che parte dalla Terra per spingersi verso le stelle.

La trama

Dopo anni e anni di studi e osservazioni dello spazio, il professor Radar si sveglia in quel sogno tanto desiderato. Insieme alle professoresse Bussola e Calamita, mette finalmente in azione l’invenzione del secolo: la Carrozzina Spaziale, una straordinaria invenzione per mettersi alla ricerca di un luogo simile alla terra.

Attraverso questo viaggio fra pianeti e corpi celesti vivremo la danza delle costellazioni: punti luminosi nel cielo, apparentemente vicini fra loro ma realmente distanti milioni e milioni di anni luce, punti di vista differenti uniti nello sguardo di chi li osserva.

Beneficenza

Nell’ambito di “Famiglie a teatro” è stata organizzata una raccolta fondi a favore della Fondazione Edo ed Elvo Tempia: durante le rappresentazioni teatrali sarà possibile acquistare sciarpe realizzate nei laboratori di GenomicArt (laboratori di Genomica e Arteterapia) della Fondazione Tempia e il ricavato sarà utilizzato per i piccoli pazienti oncologici. GenomicArt è un percorso di incontro e riscoperta delle cellule attraverso l'arte ed i colori, realizzato dai laboratori di Genomica e Arteterapia della Fondazione Edo ed Elvo Tempia.

Immagini vivaci di copertine di riviste scientifiche raffiguranti cellule e altri elementi invisibili ad occhio nudo sono state riprodotte su 12 tele, dipinte nel tempo libero da ricercatrici e terapeute. Arte e scienza si sono incontrate anche in alcune Scuole Medie biellesi, dove gli studenti hanno dipinto altre immagini scientifiche provenienti dal laboratorio, insieme alle loro insegnanti. Le immagini digitali di queste piccole opere sono state utilizzate per realizzare gadgets a sostegno dei progetti della Fondazione Edo ed Elvo Tempia. Alcune di esse sono state scelte e reinterpretate per la creazione di collezioni in edizioni limitate, interamente Made in Biella, a sostegno della ricerca oncologica.

Il laboratorio di Genomica è impegnato in progetti in campo oncologico per caratterizzare i tumori, allo scopo di anticiparne la diagnosi e migliorare le terapie. Collabora con numerosi centri di ricerca italiani ed internazionali (https://www.fondazionetempia.org/laboratorio-di-genomica/).Il laboratorio di Arteterapia è rivolto a pazienti oncologici in fase di trattamento o di follow-up e ai minori, per sostenerli nell’elaborazione del lutto e della malattia.

In questo spazio, attraverso il materiale artistico, si può dare forma e colore alle proprie emozioni, anche quelle più difficili da esprimere a parole. L’attività proposta ai piccoli rientra nel più ampio “Progetto Bambini”, nato per sostenere le famiglie colpite dalla malattia oncologica (https://www.fondazionetempia.org/assistenza-famiglie/).