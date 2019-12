Valdilana: Sbanda in curva e vola oltre il guard rail. Donna in ospedale FOTOGALLERY

Ha perso il controllo del mezzo ed è volata oltre il guard rail per poi schiantarsi in un orto sottostante adiacente al parcheggio dei dipendenti del Lanificio Giuseppe Botto.

L'incidente è avvenuto poco fa a Valdilana, località Valle Mosso. La donna alla guida di una Ford Ka rossa, proveniente da Crocemosso e diretta verso la frazione di Campore, ha perso il controllo del mezzo in piena curva, appena superato il liceo del paese.

L'auto fuori controllo ha superato il guard rail per poi schiantarsi nella scarpata, mancando per un pelo le auto parcheggiate. Nella violenza dell'impatto il mezzo ha sradicato un cartello stradale recuperato dal Vigili del Fuoco del distaccamento di Ponzone accorsi sul posto per soccorrere le donne rimaste incastrate nell'abitacolo, la conducente e una passeggera, affidate poi alle cure dei sanitari del 118 che hanno provveduto al trasporto in ospedale di una delle due.

Presenti sul posto anche i Carabinieri di Valle Mosso per i rilievi del caso.