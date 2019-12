Incidenti rotonda di via Piacenza e via Oremo, la Provincia: "Illuminazione è del comune non nostra"

Pubblichiamo la risposta della Provincia di Biella a seguito del nostro articolo pubblicato questa mattina intitolato “Incidenti multipli alla rotonda di via Piacenza e via Oremo. Automobilista cerca altre vittime”. "All’interno si apprende la volontà dell’automobilista di intentare le vie legali nei confronti della Provincia di Biella: si coglie l’occasione per chiarire che l’Ente non è il titolare e non ha alcuna competenza sull’impianto di illuminazione della rotonda in questione. Parimenti la segnaletica verticale non è di competenza provinciale. Pur non volendo 'tirare in ballo' altri Enti, in questo caso è indispensabile comunicare che la competenza sull’impianto di cui trattasi è del Comune di Biella. A tal riguardo si richiama un recente intervento, anch’esso apparso sulla stampa locale, in cui Ener.bit (società che si occupa anche della gestione dell’illuminazione pubblica sia per la Provincia che per il Comune di Biella) afferma che il punto luce in questione non compare nell’elenco dell’illuminazione in capo alla Provincia di Biella e che, anzi, fa parte di un progetto della Città di Biella che prevede la completa riqualificazione con la posa di lampade a led".