Il commissario capo della Mobile Marika Viscovo lascia Biella: destinazione Napoli

Il commissario capo Marika Viscovo è stata trasferita alla questura di Napoli. Da lunedì 16 dicembre andrà a dirigere una delle sezioni della squadra mobile. "Per me è motivo d'orgoglio -commenta il questore di Biella, Alfredo Nicola Parisi- ma nello stesso tempo di grande perdita perché in due anni e mezzo ha svolto attività come poche altre persone ho visto. E' dotata di elevatissimo senso del dovere con capacità di individuare le problematiche dei casi senza farsi cogliere di sorpresa. Sempre già nata veterana. Ora raggiungerà mete più importanti con impegno e perseveranza, qualità che lei possiede. In questi anni biellesi è stata un punto fermo della questura. Umanamente dispiace ma sono contentissimo per lei perché avrà la possibilità di misurarsi in palcoscenici importanti nei quali si esprimerà meglio. Ha gli anticorpi giusti".

Marika Viscovo era arrivata in città a fine giugno 2017, da allora diversi casi risolti brillantemente come l'omicidio Baglione con l'arresto dell'assassino del 90enne di Pralungo nell'ottobre 2018, al caso dell'ndrangheta biellese nel febbraio 2018, al scoperta della casa di appuntamenti in centro Biella nel novembre 2018 fino ad arrivare al sequestro di 9 kg di droga e 120 mila euro in contante che hanno portato a 7 arresti nel febbraio 2019.

"Sono emozionata -le parole di saluto del commissario capo Viscovo- e ringrazio il questore. Vado via felice di andare perché sarò vicina la mia terra ma dispiaciuta, a Biella mi sono trovata molto bene scoprendo una squadra di professionisti. Insieme abbiamo ottenuto tante soddisfazioni nonostante il biellese sia una piccola realtà. Ho imparato molto e questo, penso sia il momento giusto".