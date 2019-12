Cossato: Collisione tra auto e scooter in rotonda. Ragazzo ferito FOTOGALLERY

E' di poco fa, intorno alle 13.40 di oggi 12 dicembre, l'incidente nella rotonda sul confine tra Cossato e Quaregna Cerreto che ha coinvolto un'auto ed uno scooter.

Ad avere la peggio il conducente del motoveicolo, un ragazzo, che dopo essere stato stabilizzato sul posto dai sanitari del 118, è stato condotto all'ospedale e di cui, al momento, non sono note le condizioni. I Carabinieri di Cossato si sono occupati dei rilievi del sinistro, per stabilire cause e responsabilità dell'accaduto, oltre alla viabilità in orario molto trafficato.