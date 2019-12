Biella, ubriaca di primo mattino lancia sampietrini e prende a calci un'auto

Potrebbe essere denunciata per ubriachezza e danneggiamento una donna di circa 30 anni, originaria dell'Ucraina ma residente a Biella. Alle 7,30 di questa mattina, probabilmente dopo una notte trascorsa all'insegna dell'alcol, è stata vista lanciare sampietrini e prendere a calci un'auto parcheggiata, danneggiandola, in piazza Battiani. E' intervenuta una pattuglia della squadra volante delle polizia che l'ha condotta in questura. Non calmandosi ma continuando a urlare, piangere e additare i poliziotti e cittadini come razzisti, è stata chiamata l'ambulanza del 118 per il conseguente trasporto all'ospedale di Ponderano per le cure del caso.