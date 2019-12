Altri tre furti in 72 ore, Cerrione è spaventato. Il sindaco: "Spedito in prefettura il Controllo di Vicinato"

"I cittadini sono spaventati, controllano con attenzione tutti i sospetti e su consiglio del maresciallo dei carabinieri di Salussola, nel caso, chiamano il 112". Queste le parole del sindaco Anna Maria Zerbola a fronte dei continui furti in paese avvenuti in questi mesi, addirittura tre negli ultimi giorni. E la testimonianza arriva da Cerrione dove, infatti, nelle ultime 72 ore i delinquenti hanno piazzato due tentativi e un furto andato a buon fine. Il primo alle 19,30 dell'altra sera in via Monte Bianco a Vergnasco. Il secondo, la stessa sera del 10 dicembre, sempre della stessa frazione, in via Papa Giovanni. Ieri, 11 dicembre, invece il furto si è consumato in una villetta della frazione Magnonevolo. In questo caso si tratta di un gruppetto di circa sei abitazioni, delle quali solo due non sono state violate in questi anni. Oro, gioielli e denaro nel loro mirino senza disdegnare la bigiotteria. E l'orario dove i malviventi agiscono, è spesso tra le 17 e le 19. In tutti i casi sono state avvisate le forze dell'ordine che ora stanno indagando.

"In un'occasione era stata rubata anche un'auto -afferma il primo cittadino-. Nelle ore successive, la targa del veicolo è stata ripresa dalle telecamere dell'autostrada e vista entrare e uscire dal casello di Torino per poi perdere le tracce. E sul furto di Magnonevolo, una villetta con due unità abitative, secondo me sapevano esattamente che una era abitata e l'altra no". La tensione, come ha precisato il sindaco, è percepibile in tutti i suoi concittadini. "Arrivati a questo punto -prosegue Zerbola- stiamo dialogando con la prefettura per concretizzare il protocollo d'intesa denominato Controllo di Vicinato, volto ad assicurare sempre più elevati livelli di sicurezza urbana con l'opportunità di valorizzare forme di collaborazione sinergica tra cittadini e forze dell'ordine, attraverso l'attivazione di un sistema di partecipazione basato sul rafforzamento del principio di solidarietà dei cittadini".

Nello specifico di Cerrione "lo strumento si pone una finalità meramente preventiva nei confronti di quei fenomeni criminosi contro la proprietà e le persone che maggiormente incidono sulla percezione di insicurezza della comunità". Il modello organizzativo ora dovrà essere vagliato, perfezionato per una omogenea applicazione del sistema di sicurezza. Uno strumento che potrà coniugare nel rispetto delle competenze istituzionali, prevenzione, controllo e repressione dei fenomeni criminosi. "Cerchiamo di collaborare con associazione tipo la Pro Loco -conclude il sindaco- per ottenere assicurazioni necessarie e nominativi da spedire in prefettura in modo tale da acquisire tutte le necessarie rassicurazioni per le persone che si mettono a disposizione".