Gaglianico per Telethon: Quattro giorni di beneficenza tra sport, spettacoli e divertimento FOTO

Ha preso il via nel pomeriggio di ieri, 11 dicembre, la kermesse “Gaglianico per Telethon”: circa 60 persone hanno partecipato alla classica bocciata che tutti gli anni apre il ricco programma di eventi, organizzata al bocciodromo comunale di Biella. Domani la manifestazione continua con la serata “Sotto a chi tocca” organizzata dall’associazione Genitori e oltre all’Auditorium Comunale di via XX Settembre.

Sabato 14 dicembre la giornata prenderà il via alle 8 in piazza della Repubblica con l’apertura della bancarella per Telethon. Per pranzo gli Alpini di Gaglianico distribuiranno la polenta concia e, a seguire, verrà aperto il Villaggio di Natale. Nel pomeriggio si ritorna a fare sport con la manifestazione podistica non competitiva “Un kilometro per Telethon”, sotto la regia del Gaglianico ‘74. Lo spettacolo “Circus”, a cura di Mambo Forrò, sancirà la chiusura della giornata di sabato.

Lo spettacolo sarà replicato alle 18 di domenica 15 dicembre sempre all’Auditorium, mentre alle 21 la palestra delle scuole medie ospiterà il concerto della Banda Musicale G. Puccini insieme al coro della voci bianche dell’Istituto Comprensivo di Gaglianico. A dirigere il maestro Massimo Folli.