Viverone, lo strano caso di Punta Becco. La minoranza chiede lumi

"La gestione di Punta Becco negli ultimi 5 anni: nel 2015 bando per l’assegnazione della gestione del chiosco nel quale non sono richieste competenze specifiche nel settore; negli anni 2017/18 il chiosco resta chiuso per la causa con l’ex gestore; gennaio 2019 viene assegnata la gestione alla ditta Fulzen che però nel frattempo è stata chiusa già nel 2016; a cinque giorni dalle elezioni (maggio 2019) il Comune sottoscrive il contratto di affitto e gestione di Punta Becco con la ditta Blue Deck che però non ha partecipato al bando (con una strana anomalia il contratto prevede la possibilità di subappalto ); nel mese di Ottobre 2019 a quanto risulta dal Comune non è stato pagato il canone di affitto pattuito".

Tutte queste domande sono state scritte in un'interpellanza della minoranza "Viverone Anno Zero a firma del capogruppo Stefano Aimone.