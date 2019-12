Firmata in sala consiglio la convenzione tra Comune e A.I.B. Biella Orso. Accordo triennale

Dopo la delibera sottoscritta dalla giunta durante l’ultimo fine settimana di agosto, nella giornata di oggi è stato firmato ed è perciò effettivo il protocollo d’intesa tra il Comune di Biella e l’associazione corpo volontari Antincendi Boschivi squadra Biella Orso. L’accordo ha una durata triennale (2019-2021) ed è di significativa importanza in quanto regola gli interventi dei volontari sul tema della manutenzione e la gestione per la salvaguardia e il miglioramento delle aree verdi. Il protocollo d’intesa garantirà nel corso dei tre anni una copertura finanziaria dell’importo massimo di 10 mila euro. La Convenzione definisce i rapporti tra il Comune di Biella e l’Associazione Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte per quanto attiene l’effettuazione di esercitazioni sul territorio del Comune di Biella indirizzate ad irrigazioni di soccorso - preferibilmente senza consumo di acqua potabile -, al contenimento o alla rimozione della vegetazione infestante o pericolosa a tutela della sicurezza nei giardini, nelle strade comunali e nei corsi d’acqua, con adeguato impiego di volontari e mezzi. Nella foto il momento della firma del protocollo, in sala consiglio a Palazzo Oropa, alla presenza del vicesindaco Giacomo Moscarola, dell’assessore Davide Zappalà e dei volontari dell’A.I.B. Biella Orso.