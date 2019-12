Teens Cossato a caccia della nona vittoria consecutiva

C'è il temibile Saluzzo, quarto in classifica con 7 vittorie e 4 sconfitte, sulla strada del Fanton Teens Cossato, capolista in C Silver con 4 punti di vantaggio sulla coppia Arona-Piossasco. Il match, con diretta su TeleBiella e ReteBiella, è in programma venerdì alle 21,15 al Pala BonPrix di Biella.

Dopo l'emozionante vittoria nel derby sul campo dei Vercelli Rices (decimo successo in 11 partite), il Teens vuole consolidare il primato in classifica. «Non sarà facile» sottolinea coach Gianpiero Bertetti «contro un avversario che ha vinto quattro partite su cinque fuori casa e può contare su un roster composto da un buon mix di giovani ed esperti. È la stessa squadra che due anni fa ha vinto la C Silver, un gruppo collaudato da non sottovalutare».

Il Fanton Teens, reduce da otto vittorie consecutive, ha il secondo attacco del torneo con 73,2 punti segnati e la seconda difesa con 61,3 subiti. Stesse cifre in attacco per Saluzzo, che subisce 66,3 punti. Cossato chiuderà il 2019 con la sfida in programma sabato 21 alla Panetti di Torino contro il Cus. Poi la meritata pausa natalizia.