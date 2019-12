Pallacanestro Biella a segno con la Passione di Sordevolo VIDEO

La recente realizzazione del video per augurare buone feste a tutti i tifosi rossoblù ha segnato l'inizio della collaborazione tra Edilnol Pallacanestro Biella e il comitato organizzatore della Passione di Sordevolo.

Il club rossoblù è lieto di poter dare il suo appoggio per una grande eccellenza del nostro territorio che tornerà in scena nel 2020.

Marco Atripaldi, Club Manager di Pallacanestro Biella, ha dichiarato: "Per la nostra Società è un vero onore poter appoggiare questa eccellenza biellese.Il comitato organizzativo ha dimostrato grande collaborazione fornendoci i migliori costumi a loro disposizione fondamentali per la riuscita del nostro video natalizio. Vogliamo dimostrare tutto il nostro supporto per la prossima edizione della Passione, sicuramente nei prossimi mesi ci saranno altre iniziative con l'intento di proseguire questa collaborazione".L'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, dal canto suo, è onorata di ricevere e accettare questa proposta di collaborazione che sarà sicuramente di notevole supporto al fine di promuovere e far conoscere, ad un pubblico sempre più vasto, l'edizione 2020 della Passione di Sordevolo.

Queste le parole del Presidente dell'associazione Stefano Rubin Pedrazzo: "A nome di tutto il popolo della Passione di Sordevolo voglio ringraziare tutto lo staff e tutti gli atleti per l'ottima iniziativa. Credo che la collaborazione tra Edilnol Pallacanestro Biella e l'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, oltre ad essere un binomio di eccellenze biellesi, debba essere un esempio da seguire e un primo passo verso la sinergia utile per promuovere al meglio il territorio biellese e il nostro evento che da oltre due secoli viene realizzato a Sordevolo. Grazie in particolare a Marco Atripaldi per avermi contattato a suo tempo per organizzare il tutto. Ora, con l'allestimento della scenografia che sta partendo in questi giorni, sicuramente realizzeremo altri video e fotografie sempre più interessanti. Grazie ancora".