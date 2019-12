In Sport Valdilana in evidenza nel Trofeo CSI Novara

Squadra di nuoto della In Sport Valdilana in evidenza nella prima gara della stagione, seconda tappa del circuito CSI Piemonte e Valle D'Aosta, manifestazione in memoria di Davide Filippini. 10 i podi raggiunti domenica 1 dicembre alla piscina comunale di Novara, 19 gli atleti in gara, seguiti dai tecnici Fabio Filippini, Chiara Ramazzina e Davide Andreotti.

Sette le medaglie d'oro: Debora Mantovan nei 50 delfino e stile libero, Matilde Lesna Maranetto nei 50 delfino e stile libero, Marta Fileppo nei 50 delfino, Luca Foglizzo nei 50 rana, Elisa Moretti nei 50 rana. Tre i bronzi: Ilaria Balma nei 50 delfino, Marta Fileppo nei 50 stile libero, Luca Foglizzo nei 50 stile libero. In gara anche Mattia Foglizzo, Giulia Cortese, Gabriele Napoli, Ludovica Scaglia, Giorgia Tagliani, Matteo Camedda, Alessandro Borio, Nikola Malesevic, Aurora Loro Lamia, Viola Scaglia Rat e Lorenzo Yuri Uliana.

Bravissimi anche tutti gli altri! Gli allenatori sono molto soddisfatti dei loro atleti. Il prossimo appuntamento sarà domenica 2 Febbraio 2020 presso la Piscina Comunale di Novara.