BiUltra 2020 sarà campionato italiano Fidal 24 ore FOTO

La notizia è una vera bomba: la 2ª edizione della BIUltra 6.24, in programma da venerdì 27 a domenica 28 marzo 2020 sarà valida quale prova unica per l'assegnazione del titolo italiano Fidal delle 24 ore, ma non solo, perché l'evento biellese sarà pure una delle prove indicative per l'assegnazione delle maglie azzurre per il campionato europeo 24 ore che si svolgerà a San Giovanni Lupatoto (Verona) il 19 e 20 settembre 2020.

Le conferme e le novità Confermato il format della passata edizione, ma con l'aggiunta di un giorno in più. Si partirà già il venerdì sera intorno alle 19 con la cerimonia di apertura al “villaggio gara”, allestito all'Accademia dello Sport Pietro Micca di Biella, e si proseguirà con una gustosa novità: alle 20, infatti, prenderà il via una corsa competitiva sulla distanza di 10 chilometri, su percorso approvato Fidal. Un'altra bella gara su una delle distanze regine del fondo su strada.

Sabato alle 15 la partenza della 24 ore che, oltre ad essere Campionato Italiano Fidal, sarà anche tappa del Gran Prix Iuta 2020. La gara sarà preceduta dalla “Run for Kids” riservata a bambini e ragazzi sino ai 12 anni di età. Mentre intorno alle 15.15 prenderà il via la “Run for Special”, una corsa/camminata non competitiva, aperta anche a Nordic Walking, su percorso di circa 4 chilometri immerso nel verde della collina Baden Powell, alle spalle di Città Studi. Domenica alle 10 la partenza della 6 ore, tappa del Gran Prix Iuta. Alle 16 termineranno sia la 6 ore che la 24 ore e, non appena pronte le classifiche, si provvederà alle premiazioni. Durante i tre giorni sono previsti concerti musicali ed altri eventi collaterali che sono ancora in via di definizione e che verranno quanto prima possibile comunicati.

Il percorso, come nella passata edizione, e come si conviene ad eventi di questo tipo, sarà ad anello con uno sviluppo di circa 1000 metri. Sarà leggermente differente rispetto a quello del 2019 per renderlo più veloce, rimanendo altamente spettacolare per il pubblico presente e mantenendo il passaggio all’esterno dell’Accademia dello Sport dove verrà allestita tutta l’area dedicata all’accoglienza, al ristoro e agli eventi collaterali.

La sinergia tra Pietro Micca e Biella Running Contestualmente alla presentazione della 2ª edizione della BIUltra 6.24, Pietro Micca Biella e Biella Running annunciano l'avviarsi di un rapporto di collaborazione che a partire dal 1° gennaio 2020 porterà tutto il mondo Biella Running a diventare parte integrante della sezione podismo della ultracentenaria polisportiva cittadina. Una svolta epocale nel mondo del running locale.

L’organizzazione sarà curata ancora dal team composto dall'Apd Pietro Micca Biella Running, dall'Asad Biella e da Special Olympics Italia Team Piemonte con la collaborazione della Cooperativa Sociale Sportivamente.

Un po’ di numeri della passata edizione: 320 partecipanti alla camminata non competitiva “Run for Special”, 77 partenti alla “6 ore”, 67 partenti alla “24 ore”, 40 partecipanti alla “Run for Kids” riservata agli Under 12, oltre 100 volontari per gestire l’evento, 12 regioni italiane e 6 nazioni rappresentate.