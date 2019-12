Basket femminile, Bfb Under 18 ribalta Venaria 

È iniziato nel migliore dei modi il girone di ritorno della prima fase per l'Under 18 del Basket Femminile Biellese. La squadra di coach Toso aveva chiuso l'andata con due sole sconfitte: contro la corazzata Castelnuovo e nella prima giornata contro Venaria. Lunedì sera per Biella era indispensabile vincere e ribaltare la differenza canestri, seppur di un solo punto, contro Venaria che occupava il secondo posto. La squadra laniera, pur ridotta a solo sette ragazze a disposizione, ha sfoderato una prestazione che ha annichilito le tornesi sul loro parquet, considerato quasi inespugnabile.

Con un primo quarto giocato con grande intensità difensiva e un discreto attacco che spaventava le forti padrone di casa, la Bfb riusciva a reggere il ritorno di Venaria pareggiando la seconda frazione. Al rientro dagli spogliatoi Biella demoliva ogni speranza delle avversarie con un perentorio 21 a 8. L'ultimo quarto serviva solo per mantenere un ampio margine di sicurezza e riscattare la sconfitta del girone d'andata. ''Uscire dal palazzetto dove pochi riescono a passare'' dice coach Toso ''e sentire i complimenti alle ragazze anche da tutta la tifoseria locale è stato un gran bel gesto sportivo e un'emozione intensa che ripaga di tutti sacrifici e della fatica durante gli allenamenti. Peccato che alcune ragazze non abbiano potuto essere presenti perché questa è stata una di quelle partite che si ricordano per tutta la vita''.

Con questa vittoria Biella si porta al secondo posto in classifica scavalcando proprio Venaria in virtù della differenza canestri. Tenuto conto che questa squadra ha ancora grandi margini di miglioramento, sicuramente sarà nel proseguito della stagione, una delle protagoniste del campionato.

VENARIA - BFB U18: 52 - 67

Bfb: Viola 5, Zanforlini 9, Celleghin 9, Guzzon 11, Gentile 2, Dovana 17, Ricino 14. All. Toso