Lega Biella, pranzo di Natale con Molinari e Montani

La Lega biellese ha organizzato per domenica 15 dicembre alle 12:30, un pranzo aperto a tutti per scambiarsi gli auguri di Natale. L'appuntamento avrà luogo a Palazzo Boglietti, in via F. Piacenza, 1 a Biella. Al pranzo saranno presenti Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e segretario Lega Piemonte, il senatore Enrico Montani, il segretario provinciale Lega Biella e consigliere regionale Michele Mosca, il sindaco di Biella Claudio Corradino, la deputata Cristina Patelli e l'assessore regionale Chiara Caucino. “Invitiamo tutti a partecipare a questo bel momento non solo di politica ma anche di convivialità, per trascorrere un piacevole pranzo con gli eletti del territorio e importanti esponenti del partito – spiegano gli organizzatori - Chi ha piacere di partecipare può contattare il seguente numero per prenotarsi: 3356275590”.