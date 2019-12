Discarica amianto, Ramella Pralungo: "Imbarazzante rispondere a onorevoli che perdono il contatto col territorio"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del vice presidente della provincia Emanuele Ramella Pralungo. "Dopo aver letto e risposto all’On. Pella trovo imbarazzante che adesso debba perdere altro tempo per dover rispondere all’On. Patelli che annuncia di aver interrogato il Governo sull’argomento. Sinceramente spiace constatare che le notizie ci impieghino oltre due anni e mezzo ad arrivare dal biellese a Roma, in quanto vorrei, ma a questo punto non so se sia possibile, escludere che gli Onorevoli abbiano perso ogni contatto con il territorio. Per poi tutto d’un tratto, forse a causa del rumoreggiare della contrarietà popolare,decidere di provare a difendere o mascherare la scelta palese e consapevole del Comune di Salussola. Come ho già detto rispondendo all’On. Pella, la Provincia di Biella, pur non disponendo di alcuno strumento né amministrativo né politico per intervenire, finché ne ha avuto la possibilità ha espresso un giudizio sfavorevole di non compatibilità ambientale del progetto, poi contestato e annullato dal TAR Piemonte. Il tutto nel silenzio più assoluto dei nostri rappresentanti al Parlamento.

Il Comune di Salussola, governato dal centro destra, invece, è l’unico Ente a disporre degli strumenti amministrativi per mettere la parola fine a tutta la questione, visto che gli sarebbe bastato approvare l’adeguamento del Piano Regolatore Comunale al PPR (Piano Paesaggistico Regionale), sottoponendo l’area a vincoli e rendendola dunque inadatta ad ospitare discariche. E questo suggerimento era giunto proprio dal sottoscritto che si è preso la responsabilità di andare oltre al ruolo di terzietà imposto alla Provincia, in qualità di Ente autorizzante, ma senza margini di manovra, visto che deve attenersi scrupolosamente alle norme regionali in materia. Il Comune di Salussola non ha, intenzionalmente e consapevolmente,proceduto ad adeguare il proprio Piano Regolatore Comunale, proprio per consentire, l’insediamento della discarica, che frutterà al Comune importanti somme per le compensazioni. Tengo ancora a precisare che all’Ente Provincia di Biella non arriverà un solo centesimo e che comunque non sarebbe stata disposta ad accettare il venir meno della salubrità del territorio per questioni economiche, come invece ha palesemente optato il Comune di Salussola. Concludo permettendomi di dire che l’autorizzazione di un impianto di discarica è normato da leggi regionali e che, pertanto, una interrogazione al Ministro potrebbe portare a ben pochi risultati se non un rimando alla legge regionale in materia vigente in Piemonte".