Biella, gruppo consiliare Pd: "I parcheggi blu gratuiti facilitano i biellesi ma chi garantisce la rotazione?"

Il Pd interroga l'amministrazione Corradino. "I parcheggi blu gratuiti annunciati dall'Amministrazione faciliteranno certo i biellesi che nel periodo natalizio vorranno recarsi in centro città per i loro tradizionali acquisti natalizi. È giusto garantirne la rotazione ipotizzando un tempo di sosta contingentato dal disco orario, ma l'iniziativa, al di là di annunci e proclami, suscita qualche perplessità dal punto di vista della sua gestione.

È evidente che il mancato controllo dei tempi di permanenza vanificherebbe, di fatto, il provvedimento non garantendo un'adeguata rotazione dei parcheggi. Chi si occuperà attivamente di far rispettare la zona disco? Gli agenti di polizia municipale o gli ausiliari del traffico, trattandosi di parcheggi blu in gestione? Nel caso fosse la polizia municipale, sarà necessario ricorrere a un loro impiego straordinario, con relativi costi accessori?

Sarebbe anche utile conoscere il costo complessivo dell'operazione: l'Amministrazione parla di 8mila euro, ma non si capisce se questo importo è il solo compenso richiesto dalla società che gestisce le zone blu o comprende anche il relativo mancato introito del Comune. Pur riconoscendo in qualche modo l’utilità del provvedimento, la chiarezza e la trasparenza in merito ci sembra dovuta, anche per valutare l'impatto della stessa iniziativa, a fronte della presenza del nuovo parcheggio multipiano gratuito a 400 m circa da via Italia".