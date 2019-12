Tesla Solar Roof 3: ecco la terza generazione del tetto Fovoltaico

Dopo alcuni passi falsi la Tesla conta di recuperare con il nuovo Tesla Solar Roof

L'azienda fondata da Elon Musk ha conosciuto un certo successo negli Stati Uniti grazie alle sue macchine elettriche che coniugano una buona autonomia a ottime prestazioni: tuttavia, la produzione di automobili che sfruttino l'energia pulita non sta portando i risultati sperati, con conseguente perdita di introiti. Cercando di coniugare l'impegno per la ricerca di autonomia energetica sostenibile e la necessità di nuovi guadagni per la crescita, la Tesla ha da poco svelato la terza versione del suo tetto composto di pannelli solari, che Musk prevede di installare in gran numero.

La necessità di un prodotto aggiornato è stato sentito fin dal primo lancio del Tesla Solar Roof, il tetto realizzato con dei pannelli fotovoltaici innovativi nell’aspetto, nella sua versione originale, che ha dimostrato alcune problematiche - come la difficoltà di installazione e il costo elevato rispetto al reale risparmio energetico - che hanno richiesto ai tecnici dell'azienda di migliorare i pannelli, producendo così una seconda versione che è risultata inadeguata al mercato statunitense.

Quali sono le caratteristiche del Tesla Solar Roof 3?

La terza versione del tetto fotovoltaico dell'azienda americana Tesla vede dei miglioramenti strutturali per ogni componente, con beneficio sia dei costi di installazione che di produzione.

Come ha rivelato Musk, il Solar Roof 3 è pensato per utilizzare due tipi di pannelli, uno pensato per immagazzinare energia solare e l'altro, invece, senza alcuna proprietà energetica, ma previsto per agevolare la stabilità dell'insieme. Queste due strutture permettono inoltre a ogni prodotto di non essere formato da eccessivi componenti, che ne aumenterebbero costi e interventi di montaggio.

Per entrambe le tipologie di pannelli il materiale utilizzato è il vetro temperato, che i tecnici della Tesla sostengono essere stato aumentato di dimensioni e potenza, per assicurare un apporto energetico più sostanzioso. Inoltre, il materiale che compone il Tesla Solar Roof 3 è molto più sicuro rispetto a quello che formava le precedenti versioni che, stando a quanto dicono alcuni clienti, hanno dato origine a degli incendi nella torrida estate della West Coast, soprattutto in California. Benché questa sia ancora una questione in sospeso - Musk è stato più volte in tribunale per contestare le accuse - non fa certo male accertarsi di far circolare sul mercato un prodotto resistente.

Un prodotto da destinare al mercato

In virtù dei suoi miglioramenti tecnici Musk ha previsto di assistere a una grande commercializzazione del nuovo Solar Roof, anche grazie a un costo più contenuto, con la possibilità di coprire circa 180 mq² con una spesa di 30.000 €. Come lui stesso ha dichiarato questo prodotto potrebbe essere quello che più di tutti agevolerebbe l'ingresso alla Tesla nella distribuzione dell'energia rinnovabile, con installazioni che potrebbero raggiungere il migliaio alla settimana.

Un obiettivo certamente ambizioso, che riuscirebbe a risollevare le sorti dell'azienda che, ormai da qualche mese, naviga in cattive acque: la bassa credibilità delle versioni precedenti del Solar Roof - che Musk stesso ha definito più prototipi che altro - non aveva certo convinto i consumatori americani. Tuttavia, con quest'ultimo progetto, sembrerebbe che la Tesla abbia trovato la soluzione giusta per venire incontro alle esigenze energetiche di diverse abitazioni.