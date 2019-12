Sordevolo, gran finale al Mercatino degli Angeli

Le splendide giornate dello scorso week end hanno favorito il Mercatino degli Angeli di Sordevolo che ha visto un boom di visitatori, che hanno molto apprezzato tutto ciò che con il biglietto di ingresso viene offerto: la particolare opportunità di divertirsi con i Ludopuzzle (grandi giochi in legno per grandi e piccini) -il buono sconto di 3 euro per i biglietti della Passione 2020 - lo sconto di 6 euro sull’acquisto del libro“Sordevolo dove la Passione opera” - lo sconto di 2 euro sui biglietti delle Funivie Oropa – l’accesso alle mostre Archivio Lanifici Vercellone, Emozioni nel legno, Sguardi sulla fauna alpina, il Museo della Passione –la navetta gratuita per i Presepi di Verdobbio.

Grazie al tour operator Biella da Vivere, che organizza pacchetti visita ai vari siti biellesi ( https://www.bielladavivere.it/proposte-per-gruppi/mercatini-di-natale/ ), hanno raggiunto Sordevolo turisti da molteplici località del Piemonte, Lombardia, Liguria e Svizzera.

Domenica 15 dicembre sarà la giornata conclusiva, ultima opportunità per fare acquisti natalizi di notevole qualità artigianale e per approfittare di un’esclusiva idea regalo: i voucher per l’edizione 2020 della Passione di Sordevolo a prezzi scontati.

Il consueto appuntamento musicale del pomeriggio vedrà la partecipazione delle Scuole Secondarie di Pollone e di Occhieppo Inferiore per Angeli in coro, presso il salone Giovanni XXIII e del gruppo NrG Trio, all’interno dell’area del mercatino, che proporrà brani jazz, blues, soul e pop.

Non mancheranno, ovviamente, i punti ristoro con la cioccolata calda degli Angeli, vin brulé, bibite, panini,caldarroste, piatti tipici piemontesi.