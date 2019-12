I Cuori di cioccolato di Telethon arrivano in piazza a Crevacuore

Il Natale è tempo di solidarietà e di attenzione alle persone meno fortunate. La Fondazione Telethon si fa promotrice di un grande evento benefico in collaborazione con il Comune di Crevacuore e la pro loco.

Sabato 14 dicembre infatti, dalle 9 saranno distribuiti anche a Crevacuore, in Piazza Martiri, i Cuori di cioccolato. Per avere i Cuori si potrà fare una donazione minima di 12 euro. Questo piccolo gesto sosterrà la ricerca scientifica di eccellenza, al fine di trovare cure e terapie per chi ogni giorno vive con una malattia genetica rara.

Oltre ai Cuori di cioccolato, nelle sue tre versioni al latte, fondente e al latte con granella di biscotto, quest’anno sarà possibile richiedere anche la confezione regalo da nove cuoricini di cioccolato fondente. Per riceverla si potrà fare una donazione di 5 euro.

Telethon

Con la maratona nazionale promossa da Telethon del mese di dicembre 2019, inizierà la grande festa per i 30 anni di Fondazione. L’ Associazione dal 1990 lavora per dare risposte ai pazienti e ai loro familiari. Grazie a chi ha donato la sua fiducia, sono stati raggiunti risultati straordinari che stanno migliorando la vita e curando bambini di tutto il mondo con la terapia genetica.

Diventa perciò importante fare donazioni e azioni concrete per aiutare i ricercatori a sviluppare nuove cure per un numero sempre più alto di malattie genetiche. Un piccolo gesto che noi tutti siamo invitati a fare per garantire un futuro migliore ai malati.

I Cuori

I Cuori di cioccolato sono un prodotto rappresentativo di Fondazione Telethon e da sette anni vengono distribuiti in più di 3mila piazze in tutta Italia durante la maratona di dicembre. Sono prodotti in esclusiva da Caffarel, azienda storica piemontese oggi controllata da Lindt, per Telethon,in due varianti classiche (cioccolato extra fondente e al latte – 210 grammi) e in edizione speciale al latte con granella di biscotto (230 grammi).

Appuntamento dunque a Crevacuore, sabato 14 dicembre, per sostenere, con una piccola donazione, la ricerca scientifica e far sentire la nostra vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie.