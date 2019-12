Sindacati: "Seab è con i conti economici in ordine. Per utenti che non pagano la 'tassa rifiuti' è in crisi di liquidità"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta dei sindacati. "A seguito della disamina del 6 dicembre 2019, fatta con i vertici di Seab spa è emersa una condizione aziendale preoccupante quanto insolita, riassumibile cosi’: Seab spa è un’azienda con i conti economici in ordine che, per effetto di utenti che non pagano la 'tassa rifiuti', sta attraversando, un periodo difficile. Manca liquidità. Fatto grave ed incomprensibile è che tali omissioni di pagamento sarebbero posti in essere, oltre che da privati cittadini, anche da istituzioni, comuni, aziende, associazioni sportive ed organismi religiosi. Seab è un’azienda pubblica che tra lavoratori diretti ed indotto, in una provincia come quella biellese, devastata da una ultra decennale pestante crisi industriale, con importanti tassi di disoccupazione, occupa oltre 500 lavoratori.

Senza entrare nel merito dei procedimenti in corso, relativi al recupero crediti, esprimiamo preoccupazione e rammarico per tale circostanza. Auspichiamo che la vicenda si risolva in tempi rapidi, garantendo l’occupazione, il diritto alla retribuzione e la salvaguardia del servizio di igiene ambientale in mano pubblica. A tal fine rivolgiamo un accorato appello al prefetto della città di Biella, all’ente Cosrab - titolato al governo del ciclo dei rifiuti ed a coloro che ne costituiscono gli organismi decisionali, ai sindaci delle città interessate, oltre che a tutti i soggetti coinvolti, affinchè per le famiglie interessate tutto proceda nel migliore dei modi con la tutela di tutti i posti lavoro – diretti ed indiretti. Rsu, fp-cgil e fit-cisl, congiuntamente alle loro confederazioni, vigileranno sul caso. Non saranno tollerati ritardi negli stipendi, e neppure provvedimenti di compressione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori che rappresentiamo. A tal fine precisiamo che chiederemo un incontro alla conferenza dei sindaci per esaminare la situazione di Seab e scongiurare eventuali decisioni da noi non condivise"