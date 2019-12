Manovra, Pichetto: "Grazie a Forza Italia econobonus non colpirà PMI"

"Grazie a un emendamento di Forza Italia, di cui sono tra i firmatari, approvato in Commissione Bilancio alla legge di Bilancio chi oggi effettua lavori potrà usufruire dell'ecobonus o del sismabonus senza che sia a carico delle imprese. Era una pesante eredità del governo gialloverde, in particolare del decreto Crescita. Un'assurdità a cui abbiamo rimediato e che strozzava le piccole e medie imprese, che attraverso lo sconto in fattura anticipavano le spese per poi essere rimborsate dallo Stato, ma senza alcuna certezza sui tempi.

Adesso gli incentivi continueranno ad essere erogati ma senza che sia sulle spalle delle imprese, consentendo in questo modo di creare occasioni di lavoro e quindi di crescita economica. E' un risultato significativo di cui FI se ne intesta pieno merito". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin, responsabile nazionale del Dipartimento Finanze e Bilancio.