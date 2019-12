Dal Nord Ovest - Scontro tra due auto: una donna in ospedale

Incidente stradale, nella serata di martedì 10 dicembre, a Bornate di Serravalle Sesia: due le vetture coinvolte nello scontro che ha fatto registrare una ferita. Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia è intervenuta, poco dopo le 23 lungo la SP 299 per la messa in sicurezza dello scenario incidentale, mentre i mezzi del soccorso sanitario si sono occupati delle due persone coinvolte e hanno trasportato in ospedale la donna rimasta ferita. La dinamica dell'incidente è al vaglio del carabinieri.