Notte agitata a Cerrione: forte odore acre dalle tubazioni fanno scattare l'allarme

E' un mistero la quantità di gasolio o similare versata nella fognatura del comune di Cerrione nella prima serata del 10 dicembre. Addirittura si è temuto che alcuni nuclei famigliari potessero trascorrere la notte non nelle loro case. La segnalazione è arrivata, poco dopo le 19, da un cittadino abitante in strada Canton Graglia, allarmato dal forte odore acre che fuoriusciva dalle tubazioni. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Biella oltre ai carabinieri, il sindaco Anna Maria Zerbola e i tecnici dell'Arpa.

Il problema, come in questi casi succede, è capire il posto in cui era stato versato il considerevole quantitativo di liquido tipo gasolio. Successivamente la preoccupazione si è spostata a Magnonevolo per poi arrivare al depuratore. Una serata convulsa durante la quale i vigili del fuoco insieme al primo cittadino hanno ispezionato molti tombini per diverse centinaia di metri, fino ad arrivare all'inizio della tubazione della fogna.

Successivamente, alle 23,30, sono intervenuti i tecnici della Sii (Servizio Idrico Integrato) di Arpa Piemonte (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) per verificare la tossicità e scongiurare il pernottamento di alcuni nuclei famigliari fuori dalle abitazioni. A fronte delle rilevazioni, il cui grado rilevato era in diminuzione, fortunatamente sono state attuate solo alcune precauzioni come mantenere acqua nei lavandini e tenere socchiuse le finestre dei bagni.

"Sono stati bravi i cittadini che hanno immediatamente segnalato il fatto agli organi competenti -commenta il sindaco Anna Maria Zerbola-. E' stata una serata lunga ed è stato un caso che l'odore abbia interessato un condominio. Probabilmente in quella zona la fognatura fa una curva a gomito e questo potrebbe aver causato la fuoriuscita delle abitazioni del condominio". I rilievi sono continuati fino alle 2 per poi proseguire per tutta la giornata dell'11 dicembre.