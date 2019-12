Incidenti multipli alla rotonda di via Piacenza e via Oremo. Automobilista cerca altre vittime

Ricerca altri automobilisti vittime di incidenti alla rotonda di via Piacenza e via Oremo a Biella. Causa? La mancanza di illuminazione. "Mercoledì mattina 4 dicembre alle 6,15 ho fatto un incidente uscendo di strada mentre andavo al lavoro -scrive la donna-. Prognosi di 3 giorni al pronto soccorso e preventivo di circa 6 mila euro per la riparazione dell'auto dal meccanico. La rotonda non è illuminata e nei giorni precedenti ci sono stati altri incidenti, confermati anche al pronto soccorso. Ricerco le persone che abbiano fatto un incidente o danneggiato l'auto sulla stessa rotonda perché sto procedendo per vie legali nei confronti della Provincia che non ha messo ancora in sicurezza la rotonda con segnaletica/illuminazione e non ancora riparato il guasto al lampione centrale". Chi fosse interessato può rivolgersi alla nostra redazione.

In effetti il 3 dicembre, sempre sulla stessa rotonda, la vittima nella circostanza era stato un autista per la consegna di pane fresco. Illeso il conducente ma danni evidenti al furgone cabinato oltre al pane completamente non commestibile. (LEGGI ANCHE)