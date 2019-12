Biella, tentano di rubare in un negozio ma il proprietario le rincorre. Denunciate

È accaduto pochi giorni fa, in un negozio di Biella, hanno tentato di portar via capi di abbigliamento per diverse centinaia di euro, ma il proprietario del negozio le ha rincorse e loro, per fuggire, hanno gettato via la merce che era però ormai inutilizzabile perché danneggiata dal tentativo di staccare i dispositivi antitaccheggio.

I carabinieri sono poi intervenuti, dietro chiamata del venditore e hanno svolto pochi ma significativi accertamenti chiave che hanno permesso di individuare in poco tempo le due responsabili. Due donne, di 44 e 19 anni, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio sono state quindi denunciate per tentato furto aggravato.