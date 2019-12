Nuovo appuntamento al Piazzo di Biella: arriva il Mercatino degli Archi

Appuntamento per tutti domenica 15 dicembre nel borgo antico del Piazzo per la seconda edizione de Il Mercatino degli Archi. Questo evento prosegue la serie di appuntamenti Natalizi iniziata domenica scorsa 8 dicembre con Voci di Natale, rassegna di cori in piazza, con Cuorincoro, Voceversa e “Gospel e dintorni” che si sono esibiti in una magnifica performance di musiche e canti.

Organizzato dall’Associazione “Noi del Piazzo”, il suo nome ricorda la splendida serie di Archi che fanno da cornice a piazza Cisterna, che per l’occasione è contornata di piccoli abeti di Natale, un grande albero di Natale e il Calendario dell’Avvento da scoprire sotto i portici. In piazza saranno presenti bancarelle di varie attività e creatori di opere d’ingegno, che offriranno mille possibilità di scelta per i regali di Natale. Oggettistica varia, arredi per casa, abbigliamento, oggetti in legno, ghirlande, centrotavola, prodotti per il benessere personale, erboristeria, terracotta, bigiotteria, prodotti da apicoltura biologica, miele, ortaggi e frutta di stagione, tisane, formaggi e salumi, panettoni, marmellate, farine, …e molto altro: non ci sarà che l’imbarazzo della scelta per trovare i regali più adatti a tutti.

La Scuola Primaria del Piazzo (G.U.L.P.) e la Scuola Primaria De Amicis offriranno la possibilità di acquistare gli oggetti prodotti dagli allievi. Inoltre, per chi vorrà fare uno spuntino, ci saranno un punto di ristoro con frittelle di mele, Crepes dolci e salate, bevande calde e, immancabile, il Vin Brulè. I più piccoli, saranno accolti dagli Elfi, che li aiuteranno a scrivere le letterine a Babbo Natale. L’atmosfera della giornata di shopping sarà arricchita dalla diffusione di musiche Natalizie in tutta la piazza.