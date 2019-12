Natale 2019 allo Spazio Ragazzi Divertistudio

Sono aperte le iscrizioni al "DivertiXmas 2019", il Doposcuola di Spazio Ragazzi Divertistudio per le vacanze di Natale. Il servizio, rivolto a bimbi e ragazzi dai 5 ai 13 anni, sarà attivo durante le vacanze natalizie dalle 8 alle 18 presso la sede in Piazza Falcone a Biella.

Questo il calendario delle aperture: a dicembre lunedì 23, martedì 24, venerdì 27, lunedì 30 e martedì 31; a gennaio giovedì 2 e venerdì 3. L’iscrizione può essere fatta anche per un singolo giorno o per giorni non consecutivi, secondo le proprie esigenze.

Il programma è ricco di appuntamenti da non perdere: nel giorno della Vigilia la visita di Babbo Natale; laboratori artistici e riciclo-creativi che insegneranno ai bimbi come trasformare qualsiasi materiale in un’opera d’arte; letture animate; un laboratorio di arte che metterà i bimbi in sintonia con artisti famosi e poi tanta musica, magia e divertimento; non mancheranno una giornata dedicata al pattinaggio su ghiaccio e una visita al Villaggio di Natale a Milano. Tanti laboratori, giochi, sorprese, nuove e originali, faranno vivere ai vostri bimbi giorni indimenticabili all'insegna del divertimento e del clima di festa.

Le iscrizioni devono essere presentate entro e non oltre venerdì 20 dicembre.

Per info contattare il 348/0188561 o scrivere a divertistudio@gmail.com.