Gli Alpini di Zimone a sostegno di AIL Biella

Nella giornata di domenica 8 dicembre, nonostante le temperature rigide, il gruppo alpini di Zimone ha dato la disponibilità all' AIL Biella - Fondazione Clelio Angelino per la vendita delle Stelle di Natale AIL, evento che nel fine settimana ha coinvolto tutta la nostra penisola.

Nel suo piccolo, il Gruppo Alpini di Zimone ha venduto 80 Stelle di Natale incassando la cifra di 740 euro, interamente devoluta alla onlus biellese. Commenta il Capogruppo Stefano Trinchero: "Ringrazio sentitamente, a nome del mio gruppo, tutte le persone (zimonesi e non!) che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato – commenta il capogruppo Stefano Trinchero - e che hanno dato un chiaro segnale di solidarietà; questo ci da la forza per tornare ad aiutare questa importante associazione anche per gli eventi futuri".