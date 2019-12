Biella: alle elementari Cridis partito l'esperimento sul doposcuola

Espletate le formalità di rito (richiesta per l’uso dei locali alla neo dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo San Francesco d’Assisi, Monica Pisu e assicurazione per l’operatore e i bambini interessati), lunedì 2 scorso è partito alla scuola dell’infanzia “Teresa Gromo Cridis” di piazza Cossato 4 l’esperimento dell’allungamento di un’ora e mezza dell’orario giornaliero, che dalle 8 alle 16 passerà così dalle 8 alle 17.30, funzionando già dalle 7.30 alle 8 il pre-scuola.

Dieci ore in totale di insegnamento e assistenza per venire incontro alle esigenze delle famiglie, in massima parte impegnate col lavoro fino a sera, e insieme il tentativo di arginare l’emorragia delle iscrizioni, che nell’arco di un biennio hanno portato il plesso a dimezzare le sezioni, passate da quattro a due. I motivi sono gli stessi ovunque: calo demografico e mancanza di lavoro in città, che spinge le famiglie a trasferirsi altrove.

L’attività di doposcuola copre i cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì ed è affidata a un giovane educatore con esperienza di animatore nei centri estivi resosi disponibile a far decollare il progetto. Ad affiancarlo, prevedendo un’utenza di circa 20 piccoli, sono alcuni volontari, che si alternano durante la settimana. È prevista anche la figura del supplente dell’operatore fisso, nel caso anch’egli ovviamente retribuito. Alle famiglie è stato richiesto un simbolico contributo di 10 euro al mese per la frequenza di ogni bambino.

Tangibile la soddisfazione dei componenti del Consiglio d’Amministrazione dell’asilo, presieduto da Enrico Gremmo, che hanno messo a punto i dettagli dell’innovazione ritrovandosi più volte e che esprimono la speranza in un cambio di rotta nelle iscrizioni alla scuola, tra le più belle e accoglienti della città e del territorio. Come a dire insomma che, quando c’è sintonia d’intenti e davvero la volontà d’invertire una tendenza negativa, le idee si concretano.

“Abbiamo speso tempo, energie e soldi per dotare l’asilo di ogni comfort – spiega Gremmo – e non vogliamo lasciare nulla di intentato. Speriamo che le famiglie comprendano il nostro sforzo e ci premino con le iscrizioni, aperte dal 7 al 31 gennaio 2020, e il passaparola”.

L’insegnamento è affidato per ora a tre insegnanti di provata esperienza e professionalità e si presenterà al pubblico giovedì 12 dicembre, a due settimane dall’avvio della sperimentazione del nuovo orario, con l’open day dalle 9.30 alle 12. Ottimo il rapporto instaurato con le famiglie, che apprezzano le numerose attività portate avanti, le proposte di inclusione e di socializzazione, l’impegno giornaliero per far star bene i bambini a scuola, l’affidabilità del personale non docente e la comodità del sito, dotato di un comodo parcheggio nella piazza Cossato.

Le premesse per una ripresa in grande stile insomma ci sono tutte, con l’auspicio che il colpo d’ala faccia poi da traino per la vicina scuola primaria, in forte sofferenza per lo stesso motivo del ribasso delle iscrizioni.