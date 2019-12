Cossato: Nella scuola primaria Aglietti … fervono le attività scolastiche

Tutti gli alunni hanno accolto i partner delle scuole del progetto Erasmus+ presentando lo spettacolo teatrale “Scary tales”. Per l’occasione nei “racconti paurosi”, preparati in occasione della festa di Halloween, sono stati inseriti brevi sketch in inglese, mettendo così a frutto quanto imparato nel laboratorio “At the restaurant”, la mensa in inglese a cura di due insegnanti esperte del plesso. E poi ... vere e proprie lezioni sul campo hanno coinvolto i bambini in questo periodo. La visita al castello di Castellengo ha dato il via al progetto della scuola “Storia e storie”, uno scenario reale per ambientare narrazioni.

I bambini di prima sono usciti nel quartiere a caccia di lettere e numeri: imparare a leggere in modo giocoso! Non mancano altre attività, come il coding per giocare a programmare usando la logica, e il CLIL per conoscere l’Unione Europea, sviluppando la comunicazione in lingua inglese. Ora ci si prepara al Natale: organizziamo una mostra di manufatti perché nella scuola di Aglietti non mancano le attività di pittura, arte e costruzione!