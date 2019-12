Riapre la Settimo Vittone a senso unico alternato, Ramella Pralungo: “Fatto grande sforzo tecnico ed economico”

La Settimo Vittone sarà nuovamente aperta al transito dal tardo pomeriggio di domani, seppur con senso unico alternato gestito da impianto semaforico. Nonostante la situazione critica legata al movimento franoso, il geologo, incaricato in via d’urgenza, ha, infatti, ritenuto possibile consentire questa possibilità, condizionata, però, al perdurare di condizioni meteo favorevoli, che consentirà di sgravare e limitare i disagi e le criticità derivanti dall’utilizzo dell’unica viabilità alternativa possibile. È doveroso specificare, infatti, che, in attesa dei lavori di messa in sicurezza, in caso di maltempo la SP 419 verrà precauzionalmente chiusa totalmente. I lavori di messa in sicurezza del versante inizieranno, indicativamente, il 23 dicembre e durante tali operazioni la strada dovrà essere interdetta al transito per consentire all’impresa di operare.

“Nonostante la criticità presente lungo la Settimo Vittone – spiega il vice presidente della Provincia di Biella Ramella Pralungo – da domani sarà nuovamente aperta al transito e questo possiamo considerarlo un grande esempio di efficienza. In appena 15 giorni siamo riusciti a sgombrare la frana, incaricare, far fare i rilievi e ricevere la relazione del geologo e riaprire al transito. Inoltre abbiamo già programmato l’intervento di messa in sicurezza che, anch’esso, inizierà a breve. E’ vero che in caso di brutto tempo e durante i lavori di messa in sicurezza dovremo chiuderla, ma stiamo facendo il possibile per i biellesi ed il Biellese e cerchiamo di gravare il meno possibile sulla viabilità alternativa. E riguardo la viabilità alternativa vorrei specificare che, in ogni caso, abbiamo previsto 90mila euro, sempre in via d’urgenza, per il rifacimento degli asfalti lungo la SP 405 di San Lorenzo. Tutti sappiamo quanto sia importante la Settimo Vittone, sia turisticamente che logisticamente e credo di poter affermare che stiamo dando un segnale forte di prontezza e reattività. Più velocemente di così non era davvero possibile fare e non possiamo sottovalutare lo sforzo che un’azione del genere richiede, sia dal lato tecnico che dal lato economico.”