Piscina Rivetti, il restyling è concluso: inaugurazione e ingresso gratis per tutti i cittadini

Come anticipato ieri (leggi qui) il restyling della piscina Massimo Rivetti è concluso. E l’impianto sportivo è pronto a riaprire i battenti, dopo un intervento di ristrutturazione da 800 mila euro deciso dall’amministrazione comunale. Sabato e domenica sarà un Open Day di due giorni, ideato dal gestore In Sport Biella, a inaugurare la piscina fresca di lavori: nelle ultime 48 ore si è ultimata la fase di riempimento della vasca e una squadra di operai è al lavoro per gli ultimi ritocchi e la pulizia generale.

L’inaugurazione è in programma per sabato alle 17,45 alla presenza delle autorità. Ma tutto il weekend sarà costellato da eventi: a partire dal fatto che sia sabato sia domenica (dalle 9 alle 19) sarà possibile per tutta la cittadinanza usufruire gratuitamente della piscina sia per il nuoto libero sia per gli eventi. In Sport Biella ha ideato un calendario di iniziative: sabato pomeriggio e domenica mattina una parte della piscina olimpionica ospiterà i giochi gonfiabili Wibit, sabato e domenica mattina corsi di Fitness in acqua, domenica dalle 17 alle 19 nuoto libero “by night live” con luci subacquee e musica dal vivo. Alle 17,45 l’inaugurazione e a seguire un aperitivo al Bar Piscina. Da lunedì 16 dicembre l’attività ripartirà a pieno regime con nuoto libero, agonistica, pallanuoto, nuoto sincronizzato e corsi di Fitness. La piscina Massimo Rivetti resterà aperta per tutto il periodo delle festività natalizie eccetto il 25 dicembre e l’1 gennaio. Il 24, 26, 31 dicembre e il 6 gennaio l’impianto sportivo sarà aperto dalle 9 alle 12. In vista del 2020, la vasca interna a differenza degli anni passati resterà in funzione anche nel mese di agosto.

Gli interventi, con la fase progettuale partita dalla scorsa amministrazione e i lavori eseguiti sotto la guida della giunta Corradino, hanno previsto il rifacimento delle guaine della piscina interna e della piscina didattica (dei piccoli) che vedrà anche un incremento della sua profondità per sviluppare l’utilizzo per i corsi di fitness e che aprirà nei prossimi giorni. Alla Massimo Rivetti sono state rifatte anche le piastrelle, i bagni interni e rispetto al progetto originale sono stati rifatti i bordi vasca con nuove canaline e i rivestimenti alle pareti laterali.

Soddisfatto il vicesindaco e assessore allo Sport Giacomo Moscarola: “Nel fine settimana siamo pronti a consegnare una piscina moderna e al passo con i tempi. E’ un progetto che parte dalla passata amministrazione, che abbiamo seguito sin dal primo giorno e che garantirà una buona qualità del servizio nonostante si siano dilatati un po’ i tempi per via di varianti progettuali”. Aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Davide Zappalà: “Sono molto soddisfatto, è il primo grande cantiere da quando ci siamo insediati che volge al termine, ci sono stati dei lavori imprevisti che hanno creato non poche difficoltà, siamo comunque riusciti a terminare il tutto in cinque mesi e vista l’entità del lavoro è un buon risultato. Un ringraziamento va agli uffici del Comune e alla ditta per la collaborazione profusa”.

Dice Gabriele Pivano, responsabile della In Sport Biella: “Sono stati eseguiti degli interventi di qualità, che ci garantiranno un miglioramento del servizio a favore dell’utenza. Siamo pronti a riaprire, con qualche giorno ancora di attesa solo per la vasca didattica dove si stanno ultimando gli interventi. Abbiamo deciso di coniare due giornate di festa per questa occasione, l’invito è quello di venire sabato e domenica a vedere la nuova vasca e di tornare a nuotare alla Massimo Rivetti”.