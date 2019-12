Mi Fido di Occhieppo: Un Natale speciale con i propri amici a 4 zampe

Con l’arrivo del Natale, anche “Mi Fido Pet Shop” di Occhieppo Inferiore ha preparato gli addobbi per gli “amici pelosi”: in negozio si potranno trovare moltissime idee regalo, dai giochi agli snack, ai biscotti di Natale.

Il weekend prima delle feste sarà ricco di eventi: sabato 21 dicembre sarà la giornata promozionale “Prolife”, in cui si potrà approfittare dei preziosi consigli della veterinaria e acquistare prodotti della linea a prezzi vantaggiosi.Domenica 22 dicembre sarà la giornata promozionale “Farmina”, in cui saranno presenti grandi sconti della linea; Mi Fido rinnova l'invito a portare con sé i propri “amici a 4 zampe”, in quanto per l’occasione sarà possibile fare un controllo del peso del cane (proprio prima del grande pranzo di Natale!).

Infine, lunedì 23 dicembre, ci sarà una giornata di raccolta cibo a favore dei “pelosetti” meno fortunati, organizzata in collaborazione con gli amici di Miciolandia.

Mi Fido si trova a Occhieppo Inferiore, in via Martiri Libertà 182.

Per info: 015 2593491.