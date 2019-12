"Aiutateci a ritrovare Willy", cane scomparso a Candelo

Sono 5 giorni che Willy, un setter inglese di colore bianco e nero di 20 kg con collare blu, è scappato da casa. Venerdì 6 dicembre ha lasciato l'abitazione dei suoi padroni in via Mulini 18 a Candelo e non è ancora tornato.

Il proprietario ha informato più persone possibili e sono riusciti ad ottenere una prima segnalazione: Willy è stato visto il giorno stesso intorno alle 13,40 in via Cerventi a soli 500 metri da casa tuttavia non sono riusciti a recuperarlo e dopo quella volta sembra scomparso nel nulla.

"E' un cane dolce e buono - spiega preoccupato il patrone -, ci si può avvicinare tranquillamente. Offriamo una cospicua ricompensa a chi dovesse ritrovare il nostro cane".

Per qualsiasi informazione contattare Andrea al 3453757743.