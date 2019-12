Rhythmic School con onore a Fermo alla prova nazionale del Torneo delle regioni

Le due squadre della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya, ammesse alla prova nazionale del Torneo delle regioni, tornano dalla splendida cittadina marchigiana di Fermo con piazzamenti onorevoli. Ha infatti ottenuto il settimo posto la squadra allieve LD formata da Giulia Bocci, Alessia Botto Steglia, Beatrice Antorra e Nadia Di Palma; che ha visto le quattro ginnaste impegnate nella prova ai quattro cerchi, Antorra e Di Palma nella successione a palla e nastro ed ancora Antorra nell’individuale al cerchio. Tredicesimo posto per le piccolissime allieve della squadra LC che comprendeva Virginia Dao Bulfoni, Elena Pavanetto, Asia Sansone ed Emma Bragante impegnate a loro volta tutte nella prova al corpo libero, Bragante e Sansone nella successione a palla e nastro e Pavanetto nell’individuale alla palla.

"La due giorni marchigiana ha visto in gara team provenienti da tutte le regioni italiane veramente agguerriti e molto ben preparati – commentano la DT Shpilevaya e l’ istruttrice Arianna Prete che hanno accompagnato le atlete in gara – le nostre ginnaste si sono ben difese e nonostante qualche errore di troppo, dovuto all’inesperienza ed alla troppa agitazione per la ribalta nazionale, hanno ottenuto risultati soddisfacenti. Occorre infatti considerare che le allieve LC, essendo al primo anno in questa categoria, si sono misurate con atlete che potevano avere anche quattro anni in più e pertanto, la loro, è stata una gara che aveva come primo obiettivo quello di fare esperienza ed acquisire la consapevolezza di potersi confrontare a livello nazionale con i migliori team d’ italia. La squadra LD, nonostante il settimo posto sia un buon risultato, poteva ambire ad un risultato ancora più importante, ma piccoli errori effettuati in pedana e l’impossibilità di schierare la quinta ginnasta, purtroppo fermata a casa da problematiche di salute, hanno limitato la possibilità di scalare ulteriormente la classifica. Le atlete meritano pertanto ulteriori complimenti per l’essere riuscite a reagire positivamente alle avversità dimostrando, oltre alle indubbie capacità tecniche, anche un grande spirito di squadra".

"I prossimi impegni – concludono le tecniche – saranno la gara intersocietaria che si svolgerà domenica prossima a Caluso in cui scenderanno in pedana una ventina di RSgirls e la Festa di Natale che andrà in scena mercoledì 18 dicembre a partire dalle ore 18 presso il Palasport di Candelo. Evento quest’ ultimo, ormai tradizionale, in cui si esibiranno tutte le iscritte alla Rhythmic School, sia le neo iscritte che le agoniste ed a cui sono attese alcune ospiti d’eccezione. Sarà una Festa per tutti, in modo particolare per gli amanti della ginnastica Ritmica, in cui si alterneranno momenti di sport, premiazioni, condivisione, socializzazione e che si concluderà con l’immancabile taglio del panettone/pandoro e con lo scambio degli Auguri di Buon Natale e Felice Anno nuovo".