Edilnol Biella, straordinario risultato al giro di boa

Il girone d'andata sta per concludersi, manca solamente una gara prima del giro di boa della stagione, ma il campionato ha già espresso i primi verdetti. La matematica lo ha già certificato, ma è bene sottolineare lo straordinario risultato ottenuto da Pallacanestro Biella che ha strappato un pass per le Final 8 di Coppa Italia con un ruolino di marcia di nove vittorie a fronte di tre sole sconfitte, "musica per le orecchie" di tutti tifosi rossoblù. La classifica sorride alla squadra di coach Galbiati, capolista in solitaria con 18 punti grazie a una striscia di sette vittorie consecutive interrotta solamente nella recente trasferta in terra campana con Scafati.

Il progetto avviato in estate dal general manager Nicola Minessi e dal neo tecnico Paolo Galbiati basato su giocatori giovani ma di grande qualità ha pagato dividendi interessanti fin dalle prime gare della stagione, ma il 'titolo' Pallacanestro Biella ha subito un'impennata improvvisa, e per molti imprevista, nel mese di novembre concluso con un record perfetto (5-0). La stagione è ancora lunga e il tempo dei giudizi lontano, ma certamente questa Biella sta regalando grandi soddisfazioni ai suoi tifosi.

Domenica arriva al Forum, fortino imbattuto fino a questo momento, la Capo d'Orlando dell'ex Marco Laganà, una squadra che ha bisogno di punti per uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione (palla a due alle 18). Una gara che nasconde molte insidie per l'Edilnol, ma capitan Saccaggi e compagni vogliono tornare a correre per arrivare pronti alla prima di ritorno, l'affascinante e mai banale derby contro Torino.