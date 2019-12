Biella Rugby, tutti i risultati gialloverdi del fine settimana

I risultati del fine settimana del Biella Rugby.

SERIE A Femminile

Brc vs Monza 10-101. Meta di Irene Lusso che ha realizzato anche la trasformazione e un calcio di punizione. Formazione: San Severino, Difino, Zasso, Stoppa (cap.), Iacovino, Lusso, Guaia F., Zanoni, Persol, Bertello, Bertinelli, Repetto, Lembo, Bullari, Lorenzo. A disp.: Chieppa, Abbà, Torasso, Riba, Venco, Guaia S., Celoria, Colombero.

Sandro De Sordi: “Ieri abbiamo incontrato le prime della classe, una squadra troppo forte ed organizzata, le campionesse d’Italia del 2014. Nonostante le premesse, i primi venti minuti, sono stati molto equilibrati e la nostra mischia ha tenuto a bada quella ben più pesante del Monza. Gli unici sbocchi di gioco erano quelli generati da calci di spostamento. Al 23’ tutto cambia: Monza in percussione centrale, con una sequenza di tre punti d’incontro ben sostenuti, riesce ad andare in meta. Tre minuti più tardi, Monza ritenta la giocata e segna ancora. Le nostre ragazze, a questo punto, si disuniscono e dopo un paio di sterili contrattacchi nostri, si è chiuso il primo tempo con il parziale di 60-0. La ripresa fa pensare ad una sonora lezione, invece, succede che dopo venti minuti passati costantemente nei nostri ventidue e aver subito quattro marcature, noi riusciamo a reagire e con un’azione travolgente di Irene Lusso, che trova un intervallo e brucia tre avversarie in accelerazione e dribblando l’estremo, trova la tanto agognata meta da lei poi trasformata. Monza colpita, contrattacca e realizza ancora. Biella risponde muovendo bene l’attacco. Trova un calcio di punizione e va per i pali. Lusso li centra aggiungendo altri tre punti per Biella. La squadra si è mossa bene soprattutto sulla linea mediana, la mischia è stata all’altezza, ma la differenza fisica e tecnica era troppo evidente. Dobbiamo assolutamente migliorare le touche, le fasi di sostegno in attacco e difesa oltre ai momenti di stasi collettivi che anche ieri si sono manifestati troppe volte. Il risultato è negativo, ma fino a questo momento, Biella è stata l’unica squadra ad essere riuscita a segnare dieci punti a Monza”.

SERIE C2

Biella Rugby vs Collegno 85-18. Mete di: Bertone (2), Barbera (2), Blotto (2), Maia, Zacchero, Marcuccetti, Giordano, Galfione, Passuello e Arbore. Trasformazioni di Marcuccetti. Miachael

Dwyer: “La differenza tra le due squadre in campo era davvero enorme. Noi ne abbiamo approfittato per provare nuove giocate. Buona la nostra difesa nel secondo tempo, giocato a lungo con due uomini in meno a causa di un cartellino giallo ed uno rosso. Onore al Collegno che non si è tirato mai indietro e che ha giocato dando il massimo per ottanta minuti”.

UNDER 18 Brc vs FTGI Ligues 39-7. Mete di: Agnolio, Mouchtaki (2), Lanza (2), Sciarretta e Rodina. Trasformazioni di Caputo e Sciarretta. Formazione: Caruso, Longo, Calosso, Caputo, Tosetti, Sciarretta, Besso, Mafrouh, Mouchtaki, Ballarè, Bodone, Zanotti, Agnolio, Lanza, La Cognata. A disp.: Vaglio Tessitore, Rodina, Longhi, Cusumaro, Cerchiaro, Ramella Bon.

Giovanni Martinetto: “Con FTGI Ligues abbiamo giocato l’ultima partita della prima fase di campionato. In palio c’era il passaggio del turno e la qualificazione ai playoff oltre alla vittoria del girone. Partita difficile con avversario tosto, ben preparato e galvanizzato dalla vittoria infrasettimanale con Ivrea. La prima meta, segnata dopo soli due minuti, è frutto di una costante pressione nei ventidue avversari, poi grazie a un intercetto, subiamo la meta del pareggio. Il tema della partita rimane invariato: Biella che cerca insistentemente di imporre il proprio gioco e a tratti ci riesce. Il primo tempo si chiude 17 a 7 grazie ad altre due mete. Nella ripresa, arrivano altre mete a fissare il punteggio sul definitivo 39 a 7. Complessivamente partita sotto i livelli delle ultime uscite. Troppi errori banali e a volte scelte tattiche sbagliate. Tutto questo indipendentemente dall'avversario benché fosse certamente di livello superiore rispetto alle precedenti squadre incontrate. Forse complice anche un po' di tensione per l'importanza del risultato. Comunque, missione compiuta! Tra i trequarti Caruso, ottimo nelle coperture difensive e tra gli avanti Bodone, partita di spessore, di fatica e grande agonismo. MVP Sciarretta, molto bravo nella lettura tattica di ogni situazione, con la capacità di variare e gestire i tempi alla mano e con il piede”.

UNDER 14 Brc vs Chieri 36-29. Formazione: Maggio, Liguori, Curatolo, Pavesi, Maiorino, Vialardi, Poli, Boscono, Donato, Crescenzi, Gariazzo, Spiga, Avanzi. A disp.: Serio, Guadagnuolo, Cafaro, La Cognata.

Matteo Crescenzi: “Buona prestazione. Dobbiamo lavorare sui piccoli errori individuali che ci hanno frenati sul punteggio. Percentuale di presenze in allenamento molto alta, si vede che i ragazzi hanno voglia di stare insieme e di giocare. Nonostante la mancanza di qualche giocatore tra le fila del Chieri, siamo riusciti a disputare la partita prestando alternativamente alcuni dei nostri giocatori. Grande impegno di tutti i ragazzi, soprattutto di coloro che hanno giocato con gli avversari. La totalità dei giocatori ha lasciato sul campo tutte le energie riuscendo ad esprimere un rugby discreto sia in fase di attacco che in difesa”.

Brc vs Stade Valdotain 43-19 Formazione: Rava, Cominetto, Chiorboli, Zappia, Pagliano, Castello, Besso, Borno, Tolomei, Mosca, Ramos, Rossi, Bredariol. A disp.: Grillenzoni.

Matteo Crescenzi: “Grande prova dei ragazzi che oltre al risultato, hanno giocato un bel rugby sfruttando i deficit difensivi della squadra avversaria. Nonostante le numerose mete, abbiamo lasciato troppo spazio agli avversari invece. Di continuare a tenerli sotto pressione”.