Biella 4 Racing, ecco il 4° Corso Navigatori/Regolarità

Gli impegni agonistici per questo 2019 sono da poco andati in archivio, ma in casa Biella 4 Racing è già tempo di pensare all’annata 2020, iniziando dall’ormai tradizionale Corso Navigatori/Corso Regolarità, giunto alla sua quarta edizione.

“La storia della nostra Scuderia è partita più di tre anni fa proprio con un Corso Navigatori/Regolarità organizzato interamente in proprio,” esordiscono i responsabili B4R, “e anche alla vigilia del nostro quarto anno di attività non potevamo non organizzare quello che per noi è ormai il tradizionale “Corso Naviga”, che quest’anno taglierà anch’egli la soglia delle quattro candeline”. Un Corso che vi ha regalato sempre grandi soddisfazioni: “proprio così, i numeri del nostro Corso son sempre stati importanti, fin dal primo anno quando ancora eravamo sconosciuti ai più e avevamo mosso i nostri primi passi come Scuderia giusto da un paio di mesi. In quell’occasione alle nostre serate ci furono venti partecipanti, mentre il secondo anno i corsisti furono diciotto, ma il record lo raggiungemmo la passata edizione con ventidue allievi”.

Corsisti che molto spesso sono diventati punti importanti di riferimento all’interno del Sodalizio. “Esattamente, molti di loro hanno continuato a frequentare le nostre serate di ritrovo settimanali, diventando dei fondamentali collaboratori per le nostre attività annuali di assistenze, hospitality, manifestazioni, o nell’organizzazione del Corso stesso degli anni successivi. Alcuni di loro hanno coronato anche il sogno del debutto agonistico, portando in gara le nostre insegne. L’aspetto che più ci riempie di orgoglio è proprio il fatto di aver allargato il nostro gruppo di amici che condivide in allegria la propria passione”.

Passando alla 4^ edizione del Corso Navigatori/Regolarità possiamo dire che: “possiamo dire che, come sempre, il nostro Corso è valido per l’ottenimento dell’attestato necessario per il rilascio della cosiddetta “Prima Licenza Rallystica”, senza il quale non si potrebbe ottenere. Che è aperto sia a chi vuole pilotare e sia a chi vuole dettare le note, in quanto il corso base è identico, così come la licenza a cui si può accedere. Che si svolgerà sulle consuete tre serate teoriche nelle giornate del 9 - 14 - 16 gennaio 2020, e che verrà seguito dalle immancabili prove teoriche e pratiche in date da concordare in base alle disponibilità di tutti. Le lezioni si terranno presso lo “Sportec Center” di Gaglianico, via Napoli n°33, con orario indicativo dalle 21.00 alle 23.00, ed il materiale necessario sarà interamente fornito da noi.

Se ci fosse interesse, come gli anni scorsi, oltre alle nozioni base della Regolarità che verranno date durante le tre sere, aggiungeremo una serata dedicata esclusivamente ad essa, così da dare una panoramica più approfondita anche su questa disciplina molto affascinante e molto formante dal punto di vista pratico, e che riscuote sempre maggiori interpreti nelle sue varie sfaccettature di applicazione, Sport, Turistica, Classica, Media”. Ma quest’anno ci sarà anche un’interessante novità conclusiva. “Per dare il giusto riconoscimento a tutti, la consegna degli attestati quest’anno avverrà all’interno della Cena Sociale di Scuderia 2019, che si terrà presso il “Living Garden” di Cossato sabato 25 gennaio.

Un bel modo per festeggiare tutti insieme l’anno appena concluso con i giusti riconoscimenti a chi ha contribuito alla crescita della nostra realtà, ma anche il giusto connubio con chi, ci auguriamo, vorrà entrarne a far parte in pianta stabile, così da iniziare a conoscerci in modo un po’ più approfondito e reciproco, ed illustrare alle nuove leve quella che è la nostra vita sociale e i nostri ambiti operativi”. Per chi volesse avere maggiori informazioni o iscriversi al Corso: “può farlo contattando i numeri 3388661338 (Alberto) oppure 3470077507 (Luca) o scrivendo alla nostra mail di Scuderia biella4racing@hotmail.com. Tutte le notizie e le informazioni necessarie saranno comunque on-line sulla nostra pagina Facebook Biella 4 Racing A.S.D.”. Avanti tutta dunque, è ora di pensare all’anno che verrà.