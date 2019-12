"Bessa Christmas Night Trail, il 14 dicembre si parte da Borriana

Un trail per festeggiare il Natale e cogliere l'occasione per una donazione a favore del progetto "Una goccia per un sorriso" rivolto al reparto pediatrico dell'ospedale di Ponderano. Nasce così "Bessa Christmas Night Trail", tre percorsi da 15, 10,5 e 3 km con partenza da Borriana per spostarsi poi all'interno del parco naturale della Valle Elvo fino a toccare Vermogno per poi proseguire e ritornare a Borriana. Obbligatorio la lampada frontale. L'organizzazione è a cura de La Vetta running con il patrocinio del comune di Borriana e della Uisp Biella.

Ritrovo e iscrizioni fissato per le 14 alla scuola elementare di Borriana.

Family Run 3 Km - Partenza alle 14,45 con 3 euro da pagare al momento dell'iscrizione mentre per bimbi e ragazzi fino ai 14 anni è gratuita.

Camminata ludico motoria Nordic Walking 10,5 km - Partenza alle 15,30 con frontale obbligatorio e 5 euro da pagare il giorno della gara.

Trail 15 km - Partenza alle 16,30 con frontale obbligatorio e 8 euro con possibilità di pre iscrizione da Bibosport mentre l'iscrizione al giorno della gara costa 10 euro.

Per tutti i partecipanti è garantita la merenda con panettone e bevanda calda. Per informazioni: Mario 347.4514114 mentre il regolamento completo si trova su www.lavettarunning.it