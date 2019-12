Ancora successi per i pattinatori biellesi a Imola

Domenica 8 dicembre si è svolta la 2° tappa del Trofeo di Imola e anche questa volta i Biellesi, pur essendo in numero davvero ridotto, hanno conquistato importanti risultati con 5 argenti e 1 bronzo e diversi risultati importanti anche in combinata tra le due tappe. Anche questa volta la società biellese ha raggiunto l’8 posizione nella classifica di squadra su 35 partecipanti.

L’unica piccolina del gruppo Zoe Favola Bonvicino, categoria Esordiente, ha fatto due ottime gare alla mattina: la 2 giri e la 1000 in linea.Poi al pomeriggio è stata la volta dei Ragazzi 12, Ragazzi e Allievi, delle loro gare singole e delle Americane a squadre. Bravissimo Rocchetti Michele, Ragazzo 12, che ha conquistato la 2° posizione in entrambi le gare: 3 giri sprint e 2000 in linea. Entrambe le atlete della categoria Ragazzi femmine si sono fatto notare conquistando posizioni di prestigio e riconoscimenti: Susanna Rocchetti è arrivata 2° nella 3 giri sprint e 4° nella gara lunga 3000 in linea, Dora Ferretto 11° nella sprint e 7° nella lunga.La pari categoria del maschi ha visto un bravissimo Lorenzo Bonvicino che ha conquistato il 2° posto nella gara sprint, peccato per la gara lunga dove poteva fare meglio ma ha gestito male le energie e dopo essere partito in volata troppo presto è arrivato al traguardo in 7° posizione. Bravo Annibale Sangiorgi che è stato sfortunato nell’estrazione delle batterie e ha chiuso entrambe le gare in 13° posizione.

Bravo Achille Sangiorgi, categoria Allievi, che ha conquistato la finale nella gara sprint di 300 metri chiudendo poi in 6° posizione e ha lottato e raggiunto un bel 5° posto nella lunga 3000 metri in linea.Michele, Susanna, Lorenzo e Achille sono stati premiati oltre che per le gare singole anche per le combinate tra le due tappe del trofei imolesi di novembre e dicembre. Alla fine della giornata si sono svolte le gare squadre Americana e Bi Roller ha schierato due team: il primo composto da Susanna Rocchetti, Dora Ferretto e Michele Rocchetti che hanno gareggiato bene senza fare errori e effettuando i cambi in modo corretto. La seconda squadra composta da Annibale Sangiorgi, Lorenzo Bonvicino e Achille Sangiorgi hanno tenuto un buon ritmo di velocità e hanno gareggiato in modo pulito senza errori ma, probabilmente per un errore di calcolo dei tempi, hanno chiuso solamente in 5° posizione.

Ora stop alle gare per poco più di un mesetto mentre si intensifica la preparazione atletica in preparazione dei Campionati Italiani Indoor che si svolgeranno dal 31 gennaio al 2 febbraio 2020.Intanto nel periodo delle vacanze Bi Roller ha intenzione di organizzare un allenamento intensivo condiviso coinvolgendo le società sportive del pattinaggio dell’area Circuito CNO: si tratterà di una 2 o 3 giorni che si svolgerà al Palapajetta durante i quali, mattina e pomeriggio, gli atleti di squadre diverse si alleneranno insieme e gli allenatori collaboreranno ad impostare il piano di lavoro.