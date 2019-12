Pd provinciale sul MES: "Salvini e Di Maio complici a loro insaputa?"

Riceviamo e pubblichiamo. "A seguito della dichiarazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte fatta in Parlamento sul Mes (Meccanismo Europeo di Stabilità), meglio conosciuto come Fondo Salva Stati, possiamo serenamente affermare che ci troviamo di fronte a funamboli, peraltro maldestri, che spaziano dalla cultura machiavellica a quella pirandelliana. Com'è noto, tranne che a Salvini e, forse, a Di Maio (che stenta ad ammetterlo: per compiacere l'ex alleato?), tutto l’iter e la discussione della riforma è avvenuta sui tavoli europei ed erano ampiamente conosciuti e condivisi dal primo governo Conte. Dove loro sedevano, come Ministro dell’Interno e Ministro del Lavoro.Se, come recita la Costituzione “Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono, insieme, il Consiglio dei Ministri” e se gli stessi Ministri erano presenti alle riunioni dell'Esecutivo, contribuendo a definire coralmente la linea sull'argomento in discussione, è lecito domandarsi: dove erano quando si discuteva di questo tema?Ed i soggetti presenti e assertivi erano sia Salvini che accusa di “alto tradimento” Conte che, soprattutto, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Il leader della Lega ha dichiarato ai quattro venti che “il MES ruba soldi ai poveri per darli ai ricchi”. Il che non risponde a verità perché li prende dal mercato per accantonarli e, eventualmente, in caso di necessità, prestarli ai Paesi dell’Eurozona in momentanee difficoltà finanziarie. Poche ore prima dell’intervento del premier il ministro degli Esteri ripeteva, smentendo quanto aveva approvato pochi mesi prima, di «non voler firmare nulla». La frattura all’interno del Governo sta tutta in questa immagine: l’intesa tra Conte e Gualtieri, e l’impenetrabilità (o la malafede?) di Di Maio.Secondo quello che non dicono ma fanno dire dai social media si tratterebbe di un'operazione a tutto vantaggio della Germania e della Francia.

Soprattutto, per salvare le loro banche. In pratica, vogliono lasciare intendere che il Mes danneggerebbe gli interessi e il sistema economico del nostro Paese. Il MES ha il compito di aiutare i paesi più a rischio, e l'Italia è tra questi. Creato nel 2012, evoluzione di due precedenti meccanismi di stabilità economico-finanziaria: l’Efsf e l’Efsm, è il primo tentativo organico di dotare l’eurozona di uno strumento per affrontare le crisi. È del tutto evidente come lo stesso sia stato pensato per intervenire nei Paesi con un alto debito pubblico, e noi rientriamo tra questi a pieno titolo, evitando che uno Stato membro in crisi possa trascinare l'intero sistema. Sostenere dunque che il Fondo sia stato pensato per favorire la Germania o altri Paesi è palesemente un non senso.Dopo aver mentito, diceva Pierre Corbeille, occorre buona memoria. Vale per Salvini, oggi all'opposizione, ma in particolare per Di Maio, oggi al Governo. Ma, soprattutto, entrambi devono ricordarsi che l’inaffidabilità ha un costo. E per noi italiani quel costo sta diventando davvero alto".