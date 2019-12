Lega Biella, oltre 550 firme contro il MES

Grande risultato della Lega biellese nella raccolta firme per chiedere di fermare il MES, il Meccanismo europeo di stabilità. Solo nel week end, sono state superate le 550 firme nei 4 banchetti allestiti, senza contare le sottoscrizioni online sul sito del partito.

“La straordinaria affluenza, anche nel mese di dicembre, dimostra che se un trattato è sbagliato, prima di regalare 120 miliardi alle banche tedesche o di altri Paesi dell'UE, è giusto portare in Parlamento la voce del popolo – spiegano gli organizzatori - Questo è ciò che come Lega abbiamo voluto fare, per fermare un accordo che mette a rischio l’economia, il futuro e i risparmi degli italiani”.