Discarica amianto, Ramella Pralungo: “Dopo anni Pella si è svegliato dal torpore, peccato sia molto disinformato"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del vice presidente della provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo. "Nelle pagine della stampa locale odierna si legge che l’On. Pella,nonché Sindaco di Valdengo, interviene sulla discarica di amianto. Innanzitutto quella odierna, e siamo a dicembre 2019, è la sua prima uscita sull’argomento, quindi, prima di ogni altra cosa desidero congratularmi con lui per essersi accorto con tempestività della questione, nata 'solamente' nel maggio 2017. Ma, come si dice, meglio tardi che mai! Quindi credo sia indispensabile chiarire alcuni punti fondamentali, tra cui il fatto che l’unico interlocutore con cui dovrebbe interfacciarsi l’On. Pella è il Comune di Salussola, in quanto, pur non avendo alcun potere decisionale, è l’unico Ente a disporre degli strumenti amministrativi per mettere la parola fine a tutta la questione. E se parla di tardività nell’affrontare l’argomento l’indirizzo a cui rivolgersi è sempre il Comune di Salussola.

La Provincia di Biella, infatti, pur non disponendo di alcuno strumento né amministrativo né politico per intervenire, finché ne ha avuto la possibilità ha espresso un giudizio sfavorevole di non compatibilità ambientale del progetto, poi contestato dal TAR Piemonte. Tornando indietro nel tempo, il sottoscritto, a marzo 2018, periodo in cui ricopriva la carica di Presidente della Provincia di Biella, decise di scrivere al Sindaco di Salussola una nota nella quale, secondo un’ottica di collaborazione tra Enti, si specificava che l’unico soggetto in possesso dei mezzi amministrativi per porre fine alla questione era proprio il Comune, in quanto sarebbe bastato approvare l’adeguamento del Piano Regolatore Comunale al PPR (Piano Paesaggistico Regionale), sottoponendo l’area a vincoli e dunque inadatta ad ospitare discariche".

E ancora il vice Presidente Emanuele Ramella Pralungo: "Mi chiedo come un Onorevole della Repubblica e Sindaco di un paese del biellese possa essersi svegliato solo ora dal torpore accorgendosi che sul territorio grava un procedimento autorizzativo di tale portata. Ma dove ha vissuto fino ad oggi? Solo oggi si accorge che il Comune di Salussola non ha fatto nulla? E invece, non si è accorto che il Comune di Salussola è governato dal centro destra? E sono curioso di vedere come ne uscirà tenendo presente che la scusa di scaricare sull’Amministrazione precedente non può utilizzarla visto che l’attuale Sindaco è lo stesso di prima, quindi a chi darà la colpa? Non certo alla Provincia di Biella che, oltre ad essere un Ente obbligato a mantenere terzietà, si è addirittura assunta la responsabilità di suggerire al Comune quale strada percorrere. Quindi, diciamo che questo infelice tentativo di difendere un Comune amministrato proprio da Forza Italia non regge minimamente, perché è troppo palese la volontà del Sindaco e della sua Amministrazione di volere la discarica. Ma, pur non volendo essere presuntuoso, credo di conoscerne il motivo:l’Onorevole sa a chi andrà andranno i soldi delle compensazioni? Beh,visto che afferma che la Provincia li userà per sanare il bilancio in rosso, non lo sa!!! Glielo spiego io: andranno al Comune!! E, in ogni caso, non si permetta di affermare che la Provincia sarebbe disposta ad accettare una cosa del genere per risanare il bilancio provinciale, cosa a cui peraltro, in questi anni abbiamo già provveduto!!! Avrei apprezzato maggiore correttezza da parte dell’On. Pella e soprattutto maggiore preparazione e invece, una volta di più dobbiamo confrontarci con la totale impreparazione e faciloneria a cui sempre maggiormente ci sta abituando certa politica nazionale!".